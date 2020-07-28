У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе.

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Шоу-бизнес Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом. 7

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