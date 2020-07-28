Общество

РБКРБКТимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Иосиф Пригожин
У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерРИА Новости вчера в 19:13

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Российский хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4».
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