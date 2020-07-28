Общество

РБКРБКТимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Тоже по 10 тыс. на каждого. На детей от 16 до 18 лет выплатят пособие

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Российский исполнитель
Российский хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4».
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