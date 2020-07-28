Общество
РБКТимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерРИА Новости 19:13
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Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Территория новостей 02:42
Культура
Сериал Богомолова по истории «ангарского маньяка» выйдет 20 августа
Культуромания 12:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Общество
В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
Здоровье
159 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области за сутки
С начала пандемии в регионе от COVID-19 вылечились 9232 пациента (186 выписали за сутки).
ИА Альтаир 22:53
Авто
Toyota представила обновленную Yaris
Японский автомобильный бренд Toyota представил обновленную Toyota Yaris, которая скоро появится на мировом рынке.
Car.ru 11:37
Экономика
Россия в июне опередила США по поставкам СПГ в Китай
Россия в июне опередила Соединенные Штаты по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, передает РИА Новости со ссылкой на первоисточник.
Аргументы и Факты 07:25
Хоккей
Морское чудище выходит на охоту. «Сиэтл Кракен» — новый клуб НХЛ
23 июля состоялась долгожданная презентация названия, логотипа и игровой формы клуба, который станет 32-м в НХЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 09:15
Шоу-бизнес
«Пусть сбудутся все желания»: Эмин показал подросшую дочку Афину
На семейном фото артист запечатлен с малышкой на берегу пруда. «Пусть в жизни сбудутся все твои желания», — подписал снимок Эмин.
Радио Комсомольская правда 10:57
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Общество
Потанин возглавит новый комитет по рискам «Норникеля»
В целях повышения эффективности риск-менеджмента «Норильский никель» учредит новый комитет по рискам.
Компания 08:25
Футбол
Слуцкий заявил о ценном опыте работы в иностранных клубах
Тренер казанского футбольного клуба «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» рассказал, что очень ценит опыт, полученный в иностранных клубах: в английском «Халле» и голландском «Витессе».
Известия 20:12
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
На мотор-шоу в Чэнду марка Haval презентовала новый внедорожник Haval DaGou, что в переводе означает "Большая Собака".
Новые автомобили 25 июля в 14:03
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru 11:15
Здоровье
В итальянской области Венето выявлены 38 очагов COVID-19
Губернатор Венето Лука Дзайя сообщил в понедельник, что в области выявлены 38 очагов заражения коронавирусом, 19 из которых имеют «домашнее» происхождение, а ещё 19 — «привозное», пишет AdnKronos.
Парламентская газета 13:19
Кино
Два российских фильма оценит жюри Венецианского кинофестиваля
Участниками конкурсной программы Венецианского кинофестиваля стали российские фильмы «Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского и «Китобой» режиссера Филиппа Юрьева, создатели кинокартин сообщили об этом 23 июля в комментариях ТАСС, об этом пишет портал Rossaprimavera.ru.
ЦДИ ПО 25 июля в 16:07
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Здоровье
COVID-19: кто может рассчитывать на бесплатный тест в Алтайском крае
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина разъяснила, у кого из жителей региона возьмут обязательный тест на коронавирус.
Алтайская правда 23:06
Гаджеты
Министерство торговли США внесло в черный список поставщика камер для продукции Apple, Microsoft, HP, Dell, General Motors и Amazon
Последняя осуществляла поставки камер для продукции ряда американских брендов, включая Apple, Microsoft, HP, Dell, General Motors и Amazon.
Актуальные Новости 08:56
Происшествия
Режим ЧС ввели в четырёх населённых пунктах Баяндаевского района
Полностью кровля, полностью обшивка дома, технику бытовую нужно частично покупать, телевизор, мебель, — говорит жительница Баяндаевского района Наталья Гомбоева.
Вести Иркутск 02:35