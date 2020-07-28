Общество
РБКТимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерРИА Новости вчера в 19:13
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Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Гаджеты
Intel заподозрили во лжи про техпроцессы: назревает судебное разбирательство
Источник изображения: Bloomberg В опубликованном пресс-релизе юристы Hagens Berman просят откликнуться тех инвесторов, которые существенно пострадали в результате снижения курса акций компании Intel, вызванного пятничными откровениями её руководства по поводу задержки с освоением 7-нм техпроцесса.
3DNews вчера в 10:50
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Политика
Украина и Польша объединились против «Северного потока-2»
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Lenta.ru вчера в 18:08
Технологии
Instagram уличен в слежке за своими пользователями
У обладателей смартфонов iPhone с установленной бета-версией iOS 14 приложение Instagram включает фронтальную камеру.
ToDay News Ufa вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Здоровье
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
МордовМедиа вчера в 15:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
Общество
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Киберспорт
Разработчики Cyberpunk 2077 назвали The Last of Us Part II лучшей игрой года, но пользователи с ними не согласны
3DNews вчера в 09:40
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК вчера в 10:53
Общество
Несанкционированное шествие в поддержку Фургала проходит в Хабаровске
Интерфакс - Россия вчера в 06:42
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском вчера в 13:22
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 08:24
Армия и оружие
«Хезболла» атаковала Израиль под прикрытием пандемии коронавируса
По словам нашего собеседника, момент для удара выбран «Хезболлой» очень точно: вряд ли Израиль решится на войну сейчас, в разгар пандемии, когда сосредоточение населения в бомбоубежищах особенно опасно.
Новая газета вчера в 12:18
Общество
Яна Соболь стала и.о министра экономического развития Приангарья
С 28 июля временно исполняющей обязанности министра экономического развития Иркутской области назначена Яна Вадимовна Соболь.
Московский Комсомолец 00:54
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК вчера в 23:00
Финансы
Курс евро в России вырос до 84 рублей впервые с апреля
Стоимость европейской валюты выросла до 84,04 рубля. Этот показатель является максимальным с 22 апреля текущего года.
RuNews24.ru вчера в 13:31
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru вчера в 10:43
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru вчера в 10:03
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru вчера в 02:07