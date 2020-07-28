У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе.

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.

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