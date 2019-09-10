Общество
РИА НовостиТимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Авто
Показали первые рендеры пикапа Tesla
Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument вчера в 11:52
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Политика
Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии
Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть 08 сентября в 14:21
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Игры
Компания Wаrgaming решила составить конкуренцию Steam и Epic Games Store
Wаrgaming решила открыть магазин по продаже видеоигр. Об этом 9 сентября сообщил портал Gametech со ссылкой на пресс-службу компании.
REGNUM вчера в 12:49
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru вчера в 01:00
Происшествия
В детском саду в Чите упал потолок
ТАСС вчера в 20:55
Путешествия
Россияне рассказали о планах на осенний отдых
Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru вчера в 06:29
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU вчера в 19:25
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Lenta.ru вчера в 09:18
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком
iReactor вчера в 13:56
Экономика
«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%
Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК вчера в 13:08
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Экономика
Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы
Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
ПРАЙМ вчера в 14:49
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10