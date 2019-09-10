Общество

РИА НовостиРИА НовостиТимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
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Тимати пообещал удалить клип о Москве с миллионом дизлайков на Youtube

Ведомостивчера в 18:50

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Lenta.ruвчера в 19:12

Гуф извинился за клип «Москва», а Тимати пообещал удалить его с YouTube. Видео собрало уже более миллиона дизлайков

Snob.ruвчера в 20:02

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

РИА Новостивчера в 20:48

Тимати о клипе с Гуфом: Удаляю это видео

Life.ruвчера в 19:32

Тимати пообещал удалить клип, набравший 1,5 миллиона дизлайков

URA.Ruвчера в 22:02

«Добиваем 2 ляма»: Тимати решил удалить клип «Москва» и спровоцировал новую волну дизлайков

Царьградвчера в 20:07
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Политика

Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак

Сама Денисова работала непосредственно с Ермаком.
РБК вчера в 23:30
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Авто

Показали первые рендеры пикапа Tesla

Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument вчера в 11:52
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Финансы

Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов

За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Политика

Андрей Назаров не откажется от поста премьер-министра Башкирии

Сегодня, 8 сентября, в Общественном пресс-центре в Уфе сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров ответил на вопрос, насколько он готов стать премьер-министром Башкирии, если ему этот пост предложит Радий Хабиров.
МедиаКорСеть 08 сентября в 14:21
Футбол

Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020

В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 вчера в 16:56
Игры

Компания Wаrgaming решила составить конкуренцию Steam и Epic Games Store

Wаrgaming решила открыть магазин по продаже видеоигр. Об этом 9 сентября сообщил портал Gametech со ссылкой на пресс-службу компании.
REGNUM вчера в 12:49
Общество

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru вчера в 01:00
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС вчера в 20:55
Путешествия

Россияне рассказали о планах на осенний отдых

Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Экономика

Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии

Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru вчера в 06:29
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM вчера в 07:31
Хоккей

Кучеров считает,что он непопулярен в России

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU вчера в 19:25
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Lenta.ru вчера в 09:18
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Тысячи пострадавших в теракте 11 сентября заболели раком

iReactor вчера в 13:56
Экономика

«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК вчера в 13:08
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Экономика

Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы

Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
ПРАЙМ вчера в 14:49
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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Алексей Долматов
Российский исполнитель
российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.
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Тимати
Российский исполнитель
Хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4». Член Совета попечителей Московского Международного Фонда при содействии ЮНЕСКО.
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