Общество
РБКТимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта. По состоянию на утро понедельника ролик, опубликованный в День города, посмотрели более 5,2 млн человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Космос
Тест дня: какая планета соответствует вашей личности?
Этот любопытный тест расскажет, какая из планет Солнечной системы соответствует вашей личности.
Pro Город Владимир 05:20
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Наука
Учёные смогли омолодить людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета в процессе проведения чисто практического эксперимента по тестированию лекарственного препарата омолодили людей на уровне ДНК, снизив их биологический возраст.
МонаВиста вчера в 09:13
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Елена Малышева: У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить
Елена Малышева попросила Юлию Самойлову возглавить делегацию, занимающуюся легализацией подобных препаратов.
Пятый канал 10:49
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Здоровье
Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет
Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.
Piter.tv 14:58
Общество
Опрос показал отношение россиян к «серой» и «черной» зарплатам
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать «серую» или «черную» зарплату.
Известия вчера в 23:55
Политика
Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией
COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната «А» заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
Известия 19:24
Общество
Москалькова рассказала о наиболее частых вопросах граждан к омбудсменам
Граждане России чаще всего обращаются в аппарат Уполномоченного по правам человека РФ по вопросам доступности и качества медпомощи, реализации пенсионной реформы, отказам в возбуждении уголовных дел, экологии.
Интерфакс 21:59
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Экономика
Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях
Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Культура
«Люди - это не какое-то барахло»: Вика Цыганова призвала народ пойти в бой после шоу от выпившего Билана
Если человек устал - то пусть отдыхает, а не выходит на сцену.
Царьград 14:47
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Хоккей
Панарин открыл собственный благотворительный фонд
Газета.Ru 21:56
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Музыка
Noize MC, «Ленинград» и Гречка записали каверы на песни Егора Летова
В честь юбилея Летова современные музыканты записали кавер-версии его хитов для трибьюта «Без меня».
АН Между строк 07:48
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском 18:58
Политика
Зеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 20:32
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58