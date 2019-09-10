Общество

РБКРБКТимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта. По состоянию на утро понедельника ролик, опубликованный в День города, посмотрели более 5,2 млн человек.
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Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
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Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
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COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната «А» заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
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Если человек устал - то пусть отдыхает, а не выходит на сцену.
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Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
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Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
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Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

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Зеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским.
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
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Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
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