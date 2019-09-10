с чего всё началось

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков. Таким образом видео побило рекорд российского сегмента видеосервиса по числу недовольных откликов.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Политика В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября.

Технологии Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Политика Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Здоровье Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Финансы Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Авто Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3 Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Футбол Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Армия и оружие Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая Глава государства подчеркнул, что у США не было выбора, Вашингтону пришлось перестроить армию из-за того, что происходит с Россией и Китаем.

Политика В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Общество В Польше найден самый маленький в мире конь Конь по кличке Бомбель из Польши признан самым маленьким в мире.

Экономика МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Энергетика Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Политика «Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.