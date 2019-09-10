Общество

Lenta.ruLenta.ruТимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков. Таким образом видео побило рекорд российского сегмента видеосервиса по числу недовольных откликов.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Перед этим Тимати опубликовал
 в инстаграме пост, в котором заявил, что не ожидал такого отклика, и удаляет видео, «чтобы не продолжать эту волну негатива».
Афиша Daily01:48

Подробнее о событии

Гуф извинился за клип «Москва», а Тимати пообещал удалить его с YouTube. Видео собрало уже более миллиона дизлайков

Snob.ruвчера в 20:02

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Lenta.ruвчера в 19:12

Тимати удалит клип на песню «Москва», собравший более миллиона дизлайков

РИА Новостивчера в 20:48

Тимати о клипе с Гуфом: Удаляю это видео

Life.ruвчера в 19:32

Тимати удалил клип про «Москву» с более чем миллионом дизлайков

Вести Подмосковья01:45

Тимати пообещал удалить клип, набравший 1,5 миллиона дизлайков

URA.Ruвчера в 22:02

«Добиваем 2 ляма»: Тимати решил удалить клип «Москва» и спровоцировал новую волну дизлайков

Царьградвчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Технологии

ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии

Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
РБК 02:05
Политика

В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit

Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу 9 сентября.
Москва 24 вчера в 12:58
Технологии

Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение

Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия

В Курганской области четыре человека погибли в ДТП

Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Коммерсантъ 01:58
Здоровье

Минздрав поручил специалистам исследовать влияние вейпов на здоровье

Министерство здравоохранения России поручило главному внештатному терапевту выяснить, каким образом электронные сигареты влияют на здоровье человека.
Газета.Ru 01:54
Общество

Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре

РИА Новости 01:29
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Финансы

Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов

За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:17
Авто

Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3

Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол

Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля

В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ вчера в 16:43
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Армия и оружие

Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая

Глава государства подчеркнул, что у США не было выбора, Вашингтону пришлось перестроить армию из-за того, что происходит с Россией и Китаем.
RuNews24.ru 01:49
Политика

Житель Томской области отправлен в колонию за пособничество терроризму

Газета.Ru 01:26
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Политика

В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане

Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.
Эхо Москвы 01:30
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Футбол

Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
Sport24.ru 01:35
Общество

В Польше найден самый маленький в мире конь

Конь по кличке Бомбель из Польши признан самым маленьким в мире.
Клопс 01:54
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика

МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн

Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Энергетика

Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии

В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14
Гаджеты

Apple представит новые модели смартфона iPhone

Реальное время вчера в 22:21
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия

В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми

Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тимати
Российский исполнитель
Хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель, также является выпускником «Фабрики звёзд 4». Член Совета попечителей Московского Международного Фонда при содействии ЮНЕСКО.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное