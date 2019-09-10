Общество
Lenta.ruТимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков. Таким образом видео побило рекорд российского сегмента видеосервиса по числу недовольных откликов.
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с чего всё началось
Перед этим Тимати опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что не ожидал такого отклика, и удаляет видео, «чтобы не продолжать эту волну негатива».Афиша Daily01:48
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ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
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В Великобритании вступил в силу закон об отсрочке Brexit
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Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
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В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
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Происшествия
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Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан
Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 01:17
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили вчера в 11:42
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Футбол
Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля
В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ вчера в 16:43
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
Глава государства подчеркнул, что у США не было выбора, Вашингтону пришлось перестроить армию из-за того, что происходит с Россией и Китаем.
RuNews24.ru 01:49
Музыка
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В результате недавнего обмена пленными в Россию были доставлены в основном иностранные граждане
Пресс-секретарь президента России вчера отказался говорить, почему в результате обмена в нашу страну были доставлены украинцы.
Эхо Москвы 01:30
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Футбол
Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
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Общество
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Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
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В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14
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Apple представит новые модели смартфона iPhone
Реальное время вчера в 22:21
Политика
«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55