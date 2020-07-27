Общество
РБКТимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. «Моя миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу», — написал он на своей странице в Instagram.
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Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
RT на русском вчера в 09:00
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Футбол
Генеральный директор «Шахтера» жестко раскритиковал Мирчу Луческу за назначение в киевское «Динамо»
Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru 02:32
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму могут сдать в эксплуатацию досрочно
Совсем скоро стартуют работы на последнем, восьмом участке «Тавриды». Уже подписан контракт на строительство первой очереди этого участка.
RuNews24.ru 05:15
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похудела на 30 килограммов благодаря пяти продуктам
Говоря о правильном питании, певица сказала, что ее спасают пять продуктов.
Что происходит 04:17
Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Футбол
Власов покинул пост коммерческого директора «Спартака»
Алексей Власов принял решение покинуть пост коммерческого директора "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 05:32
Происшествия
В Екатеринбурге студент убил девушку и остался на свободе
В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе.
URA.Ru 06:10
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Армия и оружие
Иран назвал действия американских самолетов «террористическими»
По данным РИА Новости, Мусави назвал действия американских истребителей по отношению к лайнеру авиакомпании Mahan Air опасными, «террористическими» и нарушающими международные нормы.
Аргументы и Факты 05:06
Политика
Берлин положительно оценил перемирие на Украине
Правительство ФРГ приветствует согласование в трёхсторонней контактной группе, которая состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, дополнительных мер, которые действуют с сегодняшней ночи.
News.ru 06:29
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
Наука
Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Evo-rus.com 24 июля в 11:16
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11