Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. «Моя миссия в ООО «Музыкальный Лейбл Блэк Стар» подошла к концу», — написал он на своей странице в Instagram.

Тимати сообщил об уходе из Black Star

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