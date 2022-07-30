Будьте в Плюсе

Тимати сообщил о приобретении всех активов Starbucks в России

Все активы Starbucks в России перешли под контроль певца Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатора и основателя компании Pinskiy&Co Антона Пинского.
Коммерсантъ
«Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks.-- "Ъ") приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не планируется»,-- написал Тимати.
Коммерсантъ
Большого ребрендинга не будет, но Тимати предложил россиянам поучаствовать в разработке нового названия и дизайна логотипа.
ТВ Центр
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году.
РИА Новости

Подробнее о событии

Тимати сообщил о выкупе российских активов сети Starbucks
Ведомости12:45
Тимати выкупил Starbucks в России
StarHit.ru12:34
Тимати заявил о приобретении всех активов Starbucks в России
RT на русском12:17
Тимати и ресторатор Пинский приобрели все активы сети кофеен Starbucks в России
РИА Новости12:24
Тимати заявил о полном приобретении активов Starbucks в России
Газета.Ru12:18
Тимати выкупил все активы Starbucks в РФ
Москва 2412:30
Тимати сообщил о полном приобретении всех активов Starbucks в России
Московский Комсомолец12:16

Интересное

Вице-премьер Украины Верещук заявила об эвакуации 220 тысяч человек из ДНР до начала зимы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об обязательной эвакуации для жителей подконтрольной Киеву части ДНР.
Lenta.ru12:00

Минобороны заявило об уничтожении эшелона с батальоном отдельной бригады Зеленского

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
РИА Новости06:33

МИД Норвегии выразил сожаление из-за поведения сотрудницы консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.
Известия10:37

«Ведомости» сообщили о продаже российского бизнеса OBI за €1

Компания OBI 27 июля закрыла сделку по продаже шести юрлиц своей российской сети магазинов местным инвесторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
РБК12:56

Flightradar24 скрыл местоположение самолета Нэнси Пелоси

Сервис отслеживания рейсов в реальном времени Flightradar24 ограничил данные к просмотру местоположения самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Газета.Ru12:11

Журналистка из США Энн Коултер заявила о cлишком долгом унижении России со стороны НАТО

Американский общественно-политический обозреватель и журналистка Энн Коултер во время ток-шоу телеведущего Пирса Моргана заявила, что США очень долго унижали Россию.
Lenta.ru07:23

Губернатор Курской области Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
РИА Новости11:45

Российские туристы сняли порнографический ролик в древней крепости Эребуни в Армении

Полиция Еревана проверяет порнографический ролик, который сняли российские туристы на развалинах древней крепости Эребуни, находящейся в Армении.
Lenta.ru11:45

Захарова посоветовала Джонсону сменить пол ради поста генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля иронично прокомментировала распространенное мнение, что у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона слишком мало шансов занять пост генерального секретаря НАТО.
Известия12:06

Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

Министерство обороны опубликовало на своих информационных ресурсах пофамильные списки украинских военнопленных, погибших и раненных при ракетном ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке.
РИА Новости06:17