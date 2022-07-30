«Теперь официально, все активы сети СБ (Starbucks.-- "Ъ") приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не планируется»,-- написал Тимати.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.
Сервис отслеживания рейсов в реальном времени Flightradar24 ограничил данные к просмотру местоположения самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля иронично прокомментировала распространенное мнение, что у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона слишком мало шансов занять пост генерального секретаря НАТО.