Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяТимати удалил клип про «Москву» с более чем миллионом дизлайков

В своем Instagram-аккаунте репер Тимати заявил, что намерен удалить клип на песню «Москва», опубликованный в День города Москвы на YouTube. По его словам, он не преследовал цели разозлить такое количество людей.
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