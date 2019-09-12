Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

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Бизнесмен Геннадий Тимченко, у которого доли в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших жителей страны. Издание Forbes оценило его капитал в 22,2 млрд долларов.

Тимченко переместился на второе место в списке самых богатых россиян

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