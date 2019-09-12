Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияТимченко переместился на второе место в списке самых богатых россиян

Бизнесмен Геннадий Тимченко, у которого доли в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших жителей страны. Издание Forbes оценило его капитал в 22,2 млрд долларов.
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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbesвчера в 12:56

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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

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Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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