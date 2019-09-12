Экономика
Новые ИзвестияТимченко переместился на второе место в списке самых богатых россиян
Бизнесмен Геннадий Тимченко, у которого доли в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших жителей страны. Издание Forbes оценило его капитал в 22,2 млрд долларов.
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с чего всё началось
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.Forbesвчера в 12:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
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Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне.
Политическая Экспертиза 13:06
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Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
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Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Здоровье
В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:09
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
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Семь привычек, продлевающих жизнь, назвали специалисты
Туапсинские вести 02:41
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Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Шоу-бизнес
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Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в Интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
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Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.
КП - Калининград вчера в 05:28
Политика
Украина приостановила разрыв соглашений с Россией
Украина приостановила разрыв двухсторонних соглашений с Россией, пишет издание "Коммерсантъ".
Sputnik Таджикистан вчера в 04:23
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
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Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 08:08
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Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
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Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
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Футбол
«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ
Gazeta.SPb 18:51
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
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Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
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Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
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Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель.
Газета.Ru 17:35
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В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
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