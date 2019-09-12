Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.

с чего всё началось

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру. Сейчас состояние Тимченко составляет $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млн.

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Технологии Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2 Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.

Политика Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Происшествия При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.

Политика ЕС продлил индивидуальные санкции против России Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.

Шоу-бизнес Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Общество Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Происшествия Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.

Шоу-бизнес Сати Казанова переезжает в Италию Почти два года известная певица Сати Казанова проживает в браке с Стефано Тиоццо.

Армия и оружие На Украине разоружили три добровольческих батальона В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Гаджеты Google Play предстал в темном цвете Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.

Экономика Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".