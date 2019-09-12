Экономика
ВедомостиТимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру. Сейчас состояние Тимченко составляет $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млн.
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с чего всё началось
Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.Forbesвчера в 12:56
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Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Политика
Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину
Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:19
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго, по меньшей мере погибли 50 человек.
Политика Сегодня 07:30
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Происшествия
Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
Интерфакс 01:31
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Почти два года известная певица Сати Казанова проживает в браке с Стефано Тиоццо.
ГлобалМСК.ру 07:39
Здоровье
Определен возраст начала старения
ФедералПресс 03:17
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Футбол
Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе
РИА Новости 06:33
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выгнал сына с женой из квартиры ради певицы
Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
News.ru 06:12