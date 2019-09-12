Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

с чего всё началось

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, который в реальном времени отражает состояние долларовых миллиардеров по всему миру. Сейчас состояние Тимченко составляет $22,1 млрд, за день оно выросло на $268 млн.

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

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