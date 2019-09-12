Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

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Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика журнала Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

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