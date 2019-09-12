Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbesвчера в 12:56

Подробнее о событии

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомостивчера в 19:21

Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

Коммерсантъвчера в 16:49

Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

URA.Ruвчера в 17:33

Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Политика

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

RT на русском 12:33
Политика

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Игры

Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика

Путин выпил стопку в Дагестане, как и обещал 20 лет назад

Владимир Путин выпил стопку, как обещал во время своей поездки в Дагестан 20 лет назад.
Москва 24 07:49
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Здоровье

Девушка потеряла память и застряла в одном дне

Lenta.ru 13:08
Здоровье

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Баскетбол

Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу

ProstoProSport 08:58
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика

Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе

Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Политика

Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Энергетика

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Политика

Комитет Рады рекомендует отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады выступил за отстранение сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях Об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 13:17
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН

Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Интернет

Mozilla тестирует VPN для Firefox, но только в США

Компания Mozilla запустила тестовую версию своего VPN-расширения под названием Private Network для пользователей браузера Firefox.
3DNews вчера в 15:49
Общество

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

РИА Новости 11:22
Здоровье

Молоко, кофе и рыба помогают защитить организм от онкологии

Smolnarod.ru 00:26
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Постпред США при ООН пообещала «защищать бедных и слабых»

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт пообещала друзьям и союзникам Соединённых Штатов защищать их на международной арене, как и «бедных и слабых».
RT на русском 12:07
Теннис

Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры

GoTennis.ru 08:15
Политика

МИД РФ удивлен реакцией международного сообщества на обмен с Украиной

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена реакцией международного сообщества на обмен удерживаемыми лицами России и Украины, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 10:20
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости 09:01
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа

Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геннадий Николаевич Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное