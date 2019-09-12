Экономика
Газета.RuForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
На четвертом месте оказался основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд. Ранее журнал Forbes назвал богатейшие семьи России.
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с чего всё началось
Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.Forbesвчера в 12:56
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:18, Вашингтон
Футбол
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3DNews вчера в 15:49
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
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Матч ТВ 11:38
Волейбол
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Политика
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Политика
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Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
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Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
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В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
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Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
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РБК 11:31
Политика
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Русская Планета вчера в 03:57
Футбол
Васину прооперировали колено в Германии
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Sports.ru 11:31
Общество
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Общество
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Политика
Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»
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RT на русском вчера в 13:38
Экономика
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Газета.Ru 00:53
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
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Lenta.ru 09:04
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Политика
Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России.
Газета.Ru 01:33
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Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками
Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Игры
Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance
Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 09 сентября в 11:04