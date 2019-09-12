Экономика

Газета.RuГазета.RuForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

На четвертом месте оказался основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд. Ранее журнал Forbes назвал богатейшие семьи России.
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с чего всё началось

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.
Forbesвчера в 12:56

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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомостивчера в 19:21

Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

Коммерсантъвчера в 16:49

Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

URA.Ruвчера в 17:33

Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:18, Вашингтон
Футбол

Сборная Англии может уйти с поля в матче против Болгарии

Футболисты сборной Англии собираются обсудить возможный уход с поля в случае расистских оскорблений во время выездного матча с Болгарией в квалификации Евро-2020.
Metaratings 12:08
Общество

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Газета.Ru 04:27
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3DNews вчера в 15:49
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Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос, жалеет ли он переходе в каталонский клуб.
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Волейбол

Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы

Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Политика

Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
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Политика

Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний

Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Экономика

Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства

«Наш прогноз на следующий год — от 1 до 1,3%», — добавил глава Счетной палаты.
РБК 10:48
Единоборства

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

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RT на русском 11:53
Шоу-бизнес

Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы

Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
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Происшествия

Строители амурского завода устроили побоище в столовой

Вести.Ru 06:57
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета вчера в 03:57
Футбол

Васину прооперировали колено в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Общество

Netflix раскрыл дату выхода «Ведьмака»

Развлекательная компания Netflix случайно рассказала в своем аккаунте в Facebook, сколько дней осталось до выхода сериала "Ведьмак".
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Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

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Общество

Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Политика

Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»

Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершил очень крупные ошибки, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.
RT на русском вчера в 13:38
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика

Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне

Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Политика

Москалькова оценила предложение о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала условие для введения сокращенной рабочей неделе в России.
Газета.Ru 01:33
Политика

Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика

В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Игры

Дебютный трейлер Resident Evil: Project Resistance

Capcom опубликовала дебютный трейлер новой игры из серии Resident Evil под названием Project Resistance.
Cyber.sports.ru 09 сентября в 11:04
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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