Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbesвчера в 12:56

Подробнее о событии

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомостивчера в 19:21

Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes

Коммерсантъвчера в 16:49

Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

URA.Ruвчера в 17:33

Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

REGNUM 05:38
Шоу-бизнес

Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН

Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Политика

Нетаньяху: дружба с Путиным предотвратила военное столкновение в Сирии

Лишь дружеские отношения и прямые контакты с российским лидером предотвратили российско-израильский конфликт на территории Сирии.
Вечерний курьер 01:54
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Москва 24 вчера в 06:24
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Политика

После вступления в НАТО Грузия может быть уничтожена — Бурджанадзе

Вступление Грузии в НАТО может привести к конфликту, который уничтожит страну.
REGNUM 00:56
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского

Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
REGNUM 05:31
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес

Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Футбол

Каррера не придал особого значения интервью Глушакова

Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Происшествия

В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка

По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом

Жена Дмитрия Тарасова, 25-летняя «вице-мисс Россия - 2014» Анастасия Костенко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она со своими отцом и дочкой.
Телепрограмма 06:58
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Единоборства

Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Порье

Lenta.ru 07:04
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Гаджеты

17 сентября Xiaomi представит флагманский роутер

Скорость передачи информации достигнет 2100 Мбит / с. 17 сентября текущего года пройдет пресс-конференция, посвященная представлению нового флагманского роутера Xiaomi.
Anonsens 06:26
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Интернет

Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний

Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.
Astera 05:10
Политика

Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома

Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Наука

Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

Naked Science 03 сентября в 20:02
Футбол

Чалов признан лучшим молодым футболистом России

Иван Игнатьев (Краснодар) 12 В прошедшем сезоне Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Sport.ru 06:29
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Происшествия

Самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске

Известия 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное