Богатейшим россиянином остается партнер Тимченко по «Новатэку» и «Сибуру» Леонид Михельсон. Его состояние за день увеличилось на $133 млн, до $26,2 млрд. На третьей строчке расположился совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с $21,2 млрд, на четвертом — Владимир Лисин с $20,8 млрд.

с чего всё началось

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Политика МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Политика В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Футбол Джо Уиллок продлил контракт с «Арсеналом» Полузащитник Джо Уиллок продлил контракт с лондонским "Арсеналом", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Финансы Планы ПФР: насколько поднимут пенсии в следующем году Прогнозное увеличение пособий в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Пенсионный бал в 2020 году начнет «стоить» 93 рубля (сейчас 87,2 рубля), в 2021 году — 98,8 рубля, а в 2022 — 104,6 рубля.

Политика Геращенко вызвали в Раду за высказывание о «зеленых человечках» Председатель комитета Верховной рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал депутата от фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко на заседание комитета.

Теннис Перес хочет организовать матч Федерера и Надаля на «Сантьяго Бернабеу» Президент «Реала» Флорентино Перес хочет организовать выставочный теннисный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем на стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу».

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Здоровье Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась на 12% В первые шесть месяцев 2019 года в Московской области снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.

Политика Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Общество В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.