Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

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