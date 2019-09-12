Экономика
РБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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с чего всё началось
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.Forbesвчера в 12:56
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 00:17, Вашингтон
Финансы
Европа оказалась на грани банковского краха
Финансовые потери из-за отрицательной ставки банки переложили на своих корпоративных клиентов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском вчера в 16:21
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском вчера в 10:09
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Общество
Синоптики рассказали, когда в столице закончится летнее тепло
Выходные в Москве могут быть дождливыми. Метеорологи заявили, что пока антициклон удерживает теплую погоду в столице.
Газета.Ru 10 сентября в 11:58
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices вчера в 05:25
Футбол
Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба.
Чемпионат вчера в 14:40
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:42
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК вчера в 12:13
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
РБК вчера в 22:51
Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру вчера в 19:59
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском вчера в 21:00
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Политика
Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели
Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 22:51
Кино
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Политика
Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия вчера в 08:45
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости вчера в 14:05
Спорт
Белозеров сменит Хованцева в мужской сборной России по биатлону
Матч ТВ вчера в 07:37
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Музыка
Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
ИА InterMedia вчера в 17:31
Общество
В России заметили «дефицит внуков»
За последний век в России резко сократилось среднее количество внуков у бабушки.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей
Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Политика
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 20:04
Футбол
Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»
«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон.
Спорт-Экспресс вчера в 16:58