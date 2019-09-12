Экономика
РБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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с чего всё началось
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.Forbesвчера в 12:56
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Заменители мяса могут быть опасны для здоровья
Австралийские исследователи выяснили, что заменители мяса могут быть опасны для здоровья.
ТАСС вчера в 08:06
Футбол
Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионат вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Религия
«Солнце земли русской»: Псков отметит день памяти Александра Невского
Напомним, что 12 сентября Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского.
REGNUM вчера в 17:27
Происшествия
Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей
News.ru вчера в 16:27
Путешествия
В Турции с начала сезона погибли 88 россиян
Алексей Ерхов, посол РФ в Турции сообщил, что на турецких курортах погибли 88 россия.
Время Пресс вчера в 11:57
Футбол
Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Происшествия
В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке
РИА Новости вчера в 23:43
Наука
Обнаружены новый остров и пролив в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Российская экспедиция обнаружила на Земле Франца-Иосифа новый остров площадью около 200 квадратных километров вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Газета.Ru 02:53
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия
Блогер опроверг домыслы о «вредителях» Роскосмоса
Как писал News.ru, ранее руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, не ссылаясь на какие-либо данные или источники, сообщил, что на территорию НИЦ РКП в подмосковном городе Пересвете якобы проникли лица с «интересными» гражданством и политической принадлежностью.
News.ru 10 сентября в 11:50
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Политика
CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона
В администрации президента США обсуждают возможность назначить госсекретаря Майка Помпео советником главы государства по нацбезопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники.
РБК вчера в 22:27
Политика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала траншеи ВСУ возле жилых домов в Донбассе
Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал траншеи украинских силовиков в полусотне метрах от жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика Сегодня вчера в 19:26
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Гаджеты
Новый iPhone 11 Pro может вызвать приступы трипофобии
Эксперты считают, что трехмодульная камера нового смартфона iPhone 11 Pro вызывает страх у тех, кто боится скопления небольших дырочек.
iReactor 00:30
Гаджеты
Интерьер внедорожника Genesis GV70 показали на шпионских снимках
Фотографии интерьера нового Genesis GV70 были разосланы в рамках оглашения планов марки на следующий год вице-президентом концерна Hyundai Motors Group.
32CARS.ru вчера в 23:18
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Гаджеты
Опубликован первый обзор Pixel 4
Вьетнамский видеоблогер и ведущий канала AnhEm TV опубликовал ролик с демонстрацией флагмана во всей красе.
Игромания.ру вчера в 16:18
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23