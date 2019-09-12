Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbesвчера в 12:56

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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbesвчера в 12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБКвчера в 14:29

Тимченко стал вторым в рейтинге богатейших россиян

Ведомостивчера в 19:21

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Бизнесмен, отсудивший у Антипинского НПЗ миллиарды, стал вторым в списке богатейших россиян

URA.Ruвчера в 17:33

Состояние богатейших россиян увеличилось за день на сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 17:30

Тимченко обогнал Алекперова в рейтинге Forbes

News.ruвчера в 15:01
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
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Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
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В Биробиджане загорелось складское помещение

Спасатели тушат возгорание в складском помещении производителя упаковок в городе Биробиджан Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
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Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа

Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
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Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде

В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
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Путин похвалил удушающий прием Нурмагомедова

Президент России Владимир Путин похвалил прием, который боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов применил в поединке с американцем Дастином Порье в Абу-Даби.
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Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
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Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
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Мы не одиноки

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
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В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
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Межведомственную комиссию по борьбе с ВИЧ создали в Иркутской области

Главный врач Иркутского центра СПИД Юлия Плотникова подчеркнула, что цель создания комиссии – координация межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики социально значимого заболевания в регионе и оказание содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России до 2020 года и дальнейшую перспективу.
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Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
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Социальная сеть Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы, бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы.
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Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне

Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне.
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Женщина родила дочь после 14 направлений на аборт и не пожалела о своем решении

Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность.
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Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.
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На защиту титула: сборная России по волейболу начинает борьбу на ЧЕ

Волейболисты сборной России на стартующем в четверг чемпионате Европы постараются защитить титул лучшей команды Старого Света.
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы

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Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу

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Конец света 14 сентября. Что угрожает миру в этот раз?

Мир ждет очередной конец света, 14 сентября парад планет якобы откроет портал в ад и существа из него истребят все живое, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на dailyhoro.ru.
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Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе

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Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
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