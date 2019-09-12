Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Forbes12:56

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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

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