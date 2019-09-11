Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

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