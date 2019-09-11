Экономика

РБКРБКТимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян. За день его состояние выросло на $126 млн и достигло отметки $22,2 млрд.
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Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Forbes12:56

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РБК14:29

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

РИА Новости14:49

Бизнесмен Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян - Forbes Real Time

ПРАЙМ14:34

Миллиардер из России за день разбогател на $268 млн

Inc. Russia14:57
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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
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В России начали продавать места в очереди за новым iPhone

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Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
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Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
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Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
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Джигурда оправдал выступление Билана в Самаре

Актер, режиссер и певец Никита Джигурда вступился за Диму Билана, который, по мнению зрителей, странно вел себя во время выступления на Дне города в Самаре.
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Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

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REGNUM 08:19
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Происшествия

Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры

Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.
Российская газета 13:51
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РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Футбол

Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» встретится с московским «Спартаком»

Самая титулованная команда страны встретится с челнинской рамках Кубка России.
Газета Единство 09 сентября в 06:13
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Политика

СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага.
Rambler News Service 13:21
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
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Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
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Робот «Федор» в космос больше не полетит

Знаменитый робот «Федор», недавно побывавший на МКС, больше никогда не отправится в космос.
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Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
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Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
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Общество

МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Политика

Госдума одобрила расширение полномочий полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.
Lenta.ru 10:01
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Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Общество

Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
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Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
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Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

Газета.Ru 13:16
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Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
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Армия и оружие

Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35

Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
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Вагит Юсуфович Алекперов
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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