Гаджеты

ТАССТАССTime назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет. В список издания вошли сразу несколько продуктов американской компании Apple. Ими оказались планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch, а также беспроводные наушники AirPods.
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Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Газета.Ru03:12

Time назвал 10 лучших гаджетов 2010-х годов

Коммерсантъ04:27

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Lenta.ru03:44

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

ТАСС05:32

Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

РИА Новости02:45

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Life.ruвчера в 19:37

Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

Телеканал 360°вчера в 18:25
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:08
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° 06:32
Политика

Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
Военное обозрение 08:36
Происшествия

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

Российская газета 09:12
Политика

Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
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Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru вчера в 11:17
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
Общество

Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Биатлон

Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Газета.Ru 09:50
Происшествия

На Украине мужчина получил год условно за советский флаг в День Победы

Суд приговорил жителя Одесской области Украины к году условно за демонстрацию 9 мая красного флага с надписью "Отечественная война" и георгиевской ленты, сообщает в воскресенье телеканал NewsOne.
РИА Новости 07:55
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
ТАСС 04:57
Общество

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Наука

Ученые определили любимый цвет мухи цеце

Ученым удалось определить цвет, который нравится мухам цеце.
Актуальные Новости 13 декабря в 12:50
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA представлен официально

В преддверии премьеры Mercedes-Benz опубликовал множество тизеров кроссовера GLA второго поколения, а теперь новинка рассекречена полностью.
FormaCar 12 декабря в 07:55
Происшествия

В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата

Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Пермскому краю.
РИА Новости 08:27
Общество

Температурный рекорд может быть побит в Москве 19 декабря

Погода в предстоящий четверг, 19 декабря, будет отставать от графика на два месяца, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 08:43
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 13 декабря в 05:30
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Общество

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
News.ru 09:11
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru 06:41
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