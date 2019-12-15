Гаджеты

ТАССТАССTime назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет. В список издания вошли сразу несколько продуктов американской компании Apple. Ими оказались планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch, а также беспроводные наушники AirPods.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

ТАСС05:32

Time составил свой список величайших устройств уходящего десятилетия

Телеканал 360°вчера в 18:25

Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Lenta.ru03:44

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Газета.Ru03:12

Time назвал самые лучшие гаджеты уходящего десятилетия

РИА Новости02:45

Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия

Life.ruвчера в 19:37

Time назвал 10 лучших гаджетов 2010-х годов

Коммерсантъ04:27
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Происшествия

В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста

РИА Новости 05:55
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Фигурное катание

Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

RT на русском 06:33
Политика

Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Ореанда-Новости 04:35
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Общество

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Российская газета 06:00
Армия и оружие

Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии

Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
ФАН 13 декабря в 13:37
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva

В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Автоновости дня 01:07
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:40
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Вести.Ru 06:38
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Общество

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
РБК 06:30
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Общество

В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
РБК 02:45
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
ТАСС вчера в 11:30
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Политика

Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Общество

На Украине министры попросили повысить им зарплату

Глава кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что многие министры в стране попросили повысить им зарплату, чтобы они могли содержать семьи, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:34
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском вчера в 17:49
Политика

На Украине рассказали об уголовных делах в отношении Порошенко

Госбюро Украины ожидает разрешения Верховной Рады на предъявление обвинений по ряду уголовных дел бывшему президенту Петру Порошенко.
Lenta.ru 06:13
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