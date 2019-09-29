с чего всё началось

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.

Политика Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.

Космос Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Здоровье Объяснена разница между ОРВИ и гриппом ОРВИ длится не больше недели, а от гриппа нужно лечиться 7-10 дней.

Здоровье В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Политика В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.

Политика Глава МВД Британии заявила, что никогда не позволит вернуться в страну жене террориста ИГ Власти Соединенного Королевства никогда не позволят вернуться на родину 19-летней Шамиме Бегум, сбежавшей в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины "Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Хоккей «Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ У гостей шайбу забросил Антон Ландер. "Трактор" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.

Политика Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Экономика Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.

Армия и оружие В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Энергетика Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Экономика Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.

Автоспорт Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.

Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.