Политика
ТАССTimes: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Автоспорт
Роберт Шварцман: «Надеюсь, через несколько лет я смогу побороться в „Формуле-1“»
Российский пилот Prema Роберт Шварцман рассказал, что через несколько лет хочет попасть в «Формулу-1».
Матч ТВ 11:05
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Объяснена разница между ОРВИ и гриппом
ОРВИ длится не больше недели, а от гриппа нужно лечиться 7-10 дней.
Мослента вчера в 07:24
Здоровье
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Политика
В Совбезе призвали возобновить встречи глав генштабов стран Арктики
Восьмая международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября под эгидой Совета безопасности РФ.
РИА Новости 10:15
Политика
Глава МВД Британии заявила, что никогда не позволит вернуться в страну жене террориста ИГ
Власти Соединенного Королевства никогда не позволят вернуться на родину 19-летней Шамиме Бегум, сбежавшей в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 09:52
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 27 сентября в 02:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия
Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
РИА Новости 10:05
Хоккей
«Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ
У гостей шайбу забросил Антон Ландер. "Трактор" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате.
Газета.Ru 10:30
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации разговоров Путина и Трампа
Знаменитый российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выступление главы МИД России Сергея Лаврова на ГА ООН, в ходе которого российский министр обратил внимание на возможность публикаций стенограмм переговоров главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Журналистская правда вчера в 03:10
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Экономика
Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани
Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Автоспорт
Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео
Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Игры
Изобретён голосовой помощник для игр
Помощник полностью понимает контекст во время запроса: он анализирует действия игрока, его экипировку и местоположение (в мире игры).
Ferra 10:23