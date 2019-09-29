Политика

ТАССТАССTimes: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.
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Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает
 The Sunday Times.
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