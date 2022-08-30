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Times: британские консерваторы намерены нарастить добычу нефти на морских месторождениях

В частности, глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден, слова которого приводит The Times, отмечает, что "кризис не ограничится одной лишь зимой [2022-2023 годов]".
ТАСС
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений.
РИА Новости
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
РИА Новости
В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля.
Известия

Подробнее о событии

Times: британские консерваторы намерены нарастить добычу нефти на морских месторождениях
ТАСС02:42
Глава МИД Британии Трасс предложила добывать газ и нефть в Северном море
Российская газета21:10
Times: на посту премьера Британии Трасс увеличит добычу нефти в Северном море
Коммерсантъ23:25
Times: Трасс в случае победы на выборах хочет одобрить добычу газа и нефти в Северном море
Lenta.ru21:54
The Times: Трасс готова одобрить лицензии на бурение для добычи нефти и газа в Северном море
Газета.Ru21:43
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила добывать газ и нефть в Северном море
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The Times: Трасс хочет выдать лицензии на бурение для добычи газа и нефти в Северном море
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