Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как войскам удалось подавить украинское наступление, соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало в Telegram Министерство обороны.
Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.