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Times: число британцев, поддерживающих санкции против РФ, снизилось на фоне роста цен

Поддержка британцами новых антироссийских санкций уменьшается на фоне резкого роста цен на электричество и стоимости жизни в целом.
ТАСС
В марте нынешнего года около 48 процентов жителей Британии выступали за то, чтобы принимались ограничительные меры в отношении Москвы.
Ореанда-Новости
Антироссийские санкции тогда одобряли почти 55% респондентов.
Профиль
В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, то есть до рекордных £3 549 ($4,2 тыс.) в год.
ТАСС

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