Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире австрийского телеканала ORF TV выразил сомнение, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза идея запретить выдачу виз россиянам получит единогласную поддержку.
«Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в документе.
Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что греческие военные навели комплекс ракеты из системы С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком Минобороны.