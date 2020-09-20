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Газета.Ru
Газета.Ru

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ

Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной. По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании. При этом за один раз в небо поднималось по пять самолетов.В источнике
С чего всё началось
По её данным
, в период с последней недели августа к границам России в районе Чёрного моря и к берегам Кольского полуострова были направлены по меньшей мере 28 самолётов королевских ВВС, причём в полётах одновременно участвовало до пяти самолётов.
RT на русском09:21
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Известия

В Британии рассказали о «сводящих российских военных с ума» действиях

Известия16:22
РИА Новости

Британия усилила патрулирование у границ России

РИА Новости07:47
Газета.Ru

Sunday Times: британские самолеты начали искать уязвимости в обороне РФ

Газета.Ru09:46
RT на русском

СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России

RT на русском09:21
Телеканал 360°

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ России

Телеканал 360°06:47
Московский Комсомолец

СМИ: Британия начала у российских границ беспрецедентную операцию

Московский Комсомолец06:28
ТАСС

Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону

ТАСС06:13

Древние слоистые породы на Венере имеют вулканическое происхождение

Международная команда исследователей обнаружила, что один из наиболее древних типов местности на поверхности Венеры, известный как тессеры, демонстрирует слоистость, которая хорошо согласуется с вулканической активностью.
AstroNews.ru18 сентября в 12:30

Матч чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесен

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и нижегородским "Торпедо" перенесен на более поздний срок, сообщил РИА Новости председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкис.
РИА Новости14:44

Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
REGNUM08:40
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07
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Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолета X-37B

Представители корпорации Boeing в ходе ежегодного мероприятия Ассоциации Военно-воздушных сил, представили видеоролик, на кадрах которого показал секретный орбитальный самолет X-37B.
Народные новости17 сентября в 04:04
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