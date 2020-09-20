Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
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Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной. По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании. При этом за один раз в небо поднималось по пять самолетов.В источнике
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