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Газета.Ru
Газета.Ru

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ

Журналисты назвали такую операцию беспрецедентной. По подсчетам издания, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова приблизились 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании. При этом за один раз в небо поднималось по пять самолетов.В источнике
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РИА Новости

Британия усилила патрулирование у границ России

РИА Новостивчера в 07:47
Известия

В Британии рассказали о «сводящих российских военных с ума» действиях

Известиявчера в 16:22
RT на русском

СМИ: ВМС и ВВС Великобритании усилили патрулирование у границ России

RT на русскомвчера в 09:21
РЕН ТВ

Минобороны Британии рассказало о «сводящих военных РФ с ума» действиях

РЕН ТВ17:58
Телеканал 360°

Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ России

Телеканал 360°вчера в 06:47
Московский Комсомолец

СМИ: Британия начала у российских границ беспрецедентную операцию

Московский Комсомолецвчера в 06:28
ТАСС

Times: авиация и флот Британии активизировались у границ РФ, чтобы проверить ее оборону

ТАССвчера в 06:13

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБКвчера в 10:26
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
4,6K

Марио Фернандес похвалил Беленова

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями о матче ЦСКА против Уфы, который состоялся 20 сентября в рамках восьмого тура национального первенства.
Sport.ru18:29

Депутат из ЯНАО признан крупнейшим среди чиновников РФ землевладельцем

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от «Единой России», гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк стал самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих.
News.ruвчера в 10:39
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