Армия и оружие

РБКРБКTimes сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

Среди обнаруженных преступлений – расстрел солдатом спецназа жителей Афганистана, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, однако ни рядовой, ни его командиры не понесли никакой ответственности.
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с чего всё началось
Британское правительство и Вооруженные силы Великобритании скрывали преступления, совершенные британскими солдатами в Афганистане и Ираке, следует из результатов совместного расследования BBC и The Sunday Times
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Коммерсантъ15:15

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СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане

Коммерсантъ15:15

СМИ сообщили о cокрытии британскими командирами преступлений своих солдат

РИА Новости14:23

Раскрыты документы о преступлениях британских военных в Ираке и Афганистане

Взгляд.ру04:29

СМИ обвинило руководство Великобритании в сокрытии преступлений военных

Известия13:41

Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

РБК13:08

СМИ обвинили власти Великобритании в сокрытии военных преступлений

Телеканал 360°09:17

Times: британская армия скрывала преступления солдат в Ираке и Афганистане

News.ru13:51
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Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35

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Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
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Политика

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
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Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
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Сборная Англии разгромила команду Косово

Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru 14:00
Экономика

Около 90 российских застройщиков обанкротились с августа

С августа в стране обанкротились 90 застройщиков, а всего проблемными считаются более 3200 домов.
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Xiaomi крупно вложилась в производителя электромобилей

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Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

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Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
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Футбол

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После матча очередного тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" между лидирующим астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом", завершившегося вничью (1:1), прямо на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд.
Газета.Ru 16:05
Политика

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Кино

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Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
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Авто

Кроссовер Volkswagen Tayron установил ошеломительный рекорд продаж

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Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
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США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
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Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
RT на русском 15:54
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

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RT на русском вчера в 07:37
Гаджеты

Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD

В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

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Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам

РБК 12:54
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Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
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Наука

В Японии обнаружили останки древней птицы

Сообщается, что в японском «карьере динозавров» Китадани ученые нашли останки древней птицы размером с голубя, которая по строению тела напоминает протоптиц юрского периода, но в то же время имеет хвост такой же, как у современных птиц.
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Общество

«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта

Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
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Трансляция технологий: опухоль простаты удалили в онлайн-режиме

В ходе мероприятия хирурги провели две высокотехнологичные операции по удалению опухолей простаты, которые транслировались в режиме онлайн.
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