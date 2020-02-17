с чего всё началось

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Политика Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.

Общество Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети» В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).

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Политика В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

Культура Елена Степаненко запускает новое телешоу Источник отметил, что Степаненко приносит большой рейтинг каналу. Известно, что за свою работу артистка попросила приличную сумму.

Политика Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.

Здоровье Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.

Экономика Количество жалоб на МФО и коллекторов увеличилось В 2019 году в ведомство поступило 28,4 тыс. жалоб от граждан на действия профессиональных взыскателей, что на 29,1 % больше, чем в 2018 году.

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