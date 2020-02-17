Политика
ИзвестияThe Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times.Коммерсантъвчера в 20:50
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Общество
Сбежавшую с карантина петербурженку суд вернул в больницу
Суд принудительно вернул в больницу петербурженку Аллу Ильину, которая сбежала с карантина с симптомами коронавируса 2019-nCoV.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Общество
Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Футбол
«Барселоне» разрешили купить нападающего после травмы Дембеле
«Барселона» получила разрешение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) пополнить состав нападающим, несмотря на закрытое трансферное окно.
Общество
Украинские пограничники задержали «гражданина СССР»
Украинские пограничники задержали мужчину, который при досмотре предъявил паспорт СССР.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Гаджеты
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Игры
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Политика
В Кремле оценили «особое мнение» судьи КС о правопреемстве СССР
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
Культура
Елена Степаненко запускает новое телешоу
Источник отметил, что Степаненко приносит большой рейтинг каналу. Известно, что за свою работу артистка попросила приличную сумму.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового нормандского саммита
Новый саммит "нормандской четверки" может состояться после выполнения решений декабрьской встречи, пока особого прогресса нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Политика
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
Общество
Челябинский омбудсмен подал в отставку после семейного скандала
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Космос
Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
Часть метеорита, которую ранее все принимали за алмаз, оказалась новой формулой углерода, сообщает издание «КП-Челябинск».
Здоровье
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Экономика
Количество жалоб на МФО и коллекторов увеличилось
В 2019 году в ведомство поступило 28,4 тыс. жалоб от граждан на действия профессиональных взыскателей, что на 29,1 % больше, чем в 2018 году.
Политика
Украинского премьера обвинили в дезинформации Зеленского и народа
Украинский премьер Алексей Гончарук, говоря о снижении тарифов на отопление, пытался обмануть президента страны Владимира Зеленского и жителей страны.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Общество
Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»
Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
В рамка 24-го тура чемпионата Испании "Реал" в родных стенах не сумел одолеть "Сельту" Федора Смолова.
Экономика
Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд.
Биатлон