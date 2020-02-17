Политика

ИзвестияИзвестияThe Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

РБКвчера в 19:54
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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РБК вчера в 13:39
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Ведомости вчера в 21:38
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта

В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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Слово и Дело вчера в 12:15
Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Происшествия

Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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Биатлонистка Херманн назвала золото Логинова достижением настоящего

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской достижением настоящего.
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Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
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В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

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Шоу-бизнес

В Сети обсуждают инцидент с Ольгой Бузовой во время концерта в Калуге

Звезда решила упасть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. Инцидент со знаменитой певицей произошел в Калуге во время концерта.
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Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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Коммерсантъ вчера в 18:53
Футбол

«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса

Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Чемпионат 01:38
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