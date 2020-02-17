с чего всё началось

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.

The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Общество Радий Хабиров пригрозил чиновникам запретом командировок Глава республики подчеркнул, что чиновники ездят за бюджетные деньги и если их «туризм» не прекратится, то запретит все поездки.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Общество Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

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Политика Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.

Общество Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Экономика Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.

Происшествия Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Биатлон Биатлонистка Херманн назвала золото Логинова достижением настоящего Немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской достижением настоящего.

Энергетика Турция сокращает закупки у «Газпрома» Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.

Происшествия В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.