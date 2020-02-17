Политика
ИзвестияThe Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
Российские разведчики у берегов Ирландии определяли место, где размещены кабели, соединяющие Европу, Великобританию и США, сообщила британская газета The Times.Коммерсантъвчера в 20:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
Радий Хабиров пригрозил чиновникам запретом командировок
Глава республики подчеркнул, что чиновники ездят за бюджетные деньги и если их «туризм» не прекратится, то запретит все поездки.
Общество
«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд
Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Экономика
В Тюмени обанкротившийся банк выставил на продажу еврооблигации
Сибирский банк реконструкции и развития, головной офис которого находится в Тюмени, лишился лицензии в феврале 2018 года.
Космос
NASA показало, как выглядят с орбиты самые высокие облака
Фотографию серебристых облаков опубликовало NASA в своем аккаунте в Instagram. Астронавты уточнили, что это самые высокие облака.
Происшествия
Мужчина убил и расчленил друга в День святого Валентина
Подозреваемый пригласил приятеля отпраздновать День святого Валентина к себе в гости. Мужчины вместе выпивали, а затем поссорились.
Общество
Роспотребнадзор предлагает наказывать за нарушения карантина
В ходе выступления лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ответственность за нарушение карантинного режима.
Кино
Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего отправили «Назад в будущее»
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Происшествия
В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Общество
Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта
В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Здоровье
Медики назвали продукты, способные спровоцировать выкидыш
Медики предупреждают, что употребление некоторых продуктов может спровоцировать выкидыш, сообщает «Дни24».
Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Общество
«Дочка» «Ростеха» протестирует беспилотники для доставки почты
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), являющийся структурой «Ростеха», планирует запустить пилотный проект по доставке посылок «Почты России» с помощью дронов.
Происшествия
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Биатлон
Биатлонистка Херманн назвала золото Логинова достижением настоящего
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской достижением настоящего.
Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают инцидент с Ольгой Бузовой во время концерта в Калуге
Звезда решила упасть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. Инцидент со знаменитой певицей произошел в Калуге во время концерта.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Футбол
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.