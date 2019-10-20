Политика
РБКTimes узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский парламент должен вернуться сегодня к обсуждению условий выхода из Евросоюза
Эхо Москвывчера в 23:19
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие
Российский Су-34 нанёс удар по солнечной электростанции боевиков
Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по электростанции, расположенной между городами Тафтаназ и Бинниш, утверждает автор видео.
Военное обозрение вчера в 02:30
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Культура
Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II
Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.
Телепрограмма 18 октября в 09:13
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
РИА Новости вчера в 19:36
Культура
Шмурдяку – бой: законопроект и кино про вино
Депутаты сразу от всех фракций Госдумы вместе внесли новый законопроект о виноградарстве и виноделии.
Вести.Ru вчера в 14:53
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM вчера в 10:08
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Происшествия
В Екатеринбурге собаку приковали цепью к дереву и оставили умирать
REGNUM вчера в 23:53
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Здоровье
На Камчатке обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»
В Петропавловске обсудили выполнение нацпроекта «Здравоохранение» на заседании комиссии, прошедшей под руководством первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
ИА Камчатка вчера в 21:59
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек
Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
ТАСС вчера в 22:19
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Армия и оружие
Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»
Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал результаты голосования, заявив, что премьер-министр «должен соблюдать закон» и попросить ЕС об отсрочке «Брексита».
Коммерсантъ 19 октября в 09:56
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело вчера в 15:08
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 10:36
Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 19 октября в 09:39
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Футбол
Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Общество
Установлен новый рекорд длительности беспосадочного перелета
Новый рекорд поставила авиакомпания Qantas Airlines, совершившая пассажирский рейс из Нью-Йорка в Сидней.
РЕН ТВ 19 октября в 21:34
Общество
На Японию идут два новых тайфуна
К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеоуправление страны.
Росбалт вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 19 октября в 09:09