Политика
РБКTimes узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
Занятую Россией базу США в Сирии показали в деталях
Lenta.ru вчера в 03:48
Наука
В Нижнем Новгороде открыли поглощающие радиацию материалы
Ученые из Нижнего Новгорода обнаружили редкие металлорганические соединения, которые способны поглощать радиацию.
Экономика сегодня вчера в 02:43
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
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Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Российская газета 19:12
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Life.ru 07:28
Происшествия
Найден живым один из пропавших без вести после крушения дамбы
Полиция нашла одного из пропавших без вести после обрушения дамбы в Курагинском районе. Поиски продолжаются в круглосуточном режиме.
7 канал Красноярск 21:41
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер 10:05
Шоу-бизнес
Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Дни24 вчера в 13:30
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Происшествия
Два пенсионера погибли на пожаре в Чите
Пожар, на котором погибли два пенсионера, произошел на улице Ангарская, 26 в Чите.
Байкал24 22:18
Игры
В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части
В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
CyberSport.ru 14:54
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Известия вчера в 07:35
Политика
Шойгу назвал 75-летие Победы поводом переоценить угрозы миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал отмечаемую в 2020 году 75-ую годовщину Победы во Второй мировой войне поводом переоценить глобальные угрозы миру.
РЕН ТВ 22:31
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Политика
Путин сообщил о помощи России Африке в развитии здравоохранения
Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что Россия помогает Африке развивать здравоохранение.
RT на русском 18:37
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья 18 октября в 08:23
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Политика
Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Lenta.ru 21:43
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Известия вчера в 09:17
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49