Политика

РБКРБКTimes узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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Евросоюз, по неофициальной информации, готов еще раз разрешить Великобритании перенести выход из сообщества

Эхо Москвы00:05

Times узнала о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

Интерфаксвчера в 15:56

СМИ: ЕС намерен предоставить отсрочку «Брексита» до февраля

Коммерсантъвчера в 14:55

СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля

РИА Новостивчера в 15:03

СМИ: ЕС готов дать Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit

РЕН ТВвчера в 14:56

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

РБКвчера в 15:07

Times: ЕС готов предоставить Великобритании трехмесячную отсрочку Brexit

ТАССвчера в 14:41
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Экономика

Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев

Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда вчера в 03:11
Здоровье

В США более 30 человек скончались от вейпинга

Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил, что число летальных случаев, связанных с курением вейпов в стране, превысило 30, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17 октября в 17:39
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Армия и оружие

В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Политика

Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия

Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Общество

В Калифорнии активировался большой тектонический разлом

Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей вчера в 11:18
Культура

Александрова оказалась готова на любые жертвы ради роли Екатерины II

Исполнительница главной роли российская актриса Марина Александрова поделилась, как проходили съемки, и рассказала о развитии сюжета киносаги.
Телепрограмма 18 октября в 09:13
Армия и оружие

NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru вчера в 00:46
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru вчера в 03:28
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия вчера в 00:55
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество

Министр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье

Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
REGNUM вчера в 23:47
Происшествия

В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи

Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 08:13
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия

Министр образования Сахалина проверит школу, где избили ученицу

РИА Сахалин-Курилы 18 октября в 02:34
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 23:30
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
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