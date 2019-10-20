Политика
РБКTimes узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
RT на русском вчера в 23:51
Политика
Британский парламент одобрил поправку об отсрочке Brexit
Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.
РИА Новости вчера в 10:03
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Газета.Ru 18:30
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Rusvesna.su 16:13
Авто
В полиции появился BMW M3 для борьбы со стритрейсерами
Автопарк австралийской полиции пополнился «заряженным» седаном BMW M3 в кузове F80.
Motor 16:59
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
РИА Новости 17:17
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости 15:57
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 06:16
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
ВладТайм 13:00
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября
Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Космос
Человек одинок во Вселенной: эволюция доказывает, что другой разумной жизни быть не может
Экология Регионов вчера в 04:25
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Наука
Учёные научились делать людей невидимыми
Популярная механика 07:57
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Владимир Зеленский с женой гостили у Анастасии Заворотнюк
В конце программы Анастасия Заворотнюк призналась в дружбе с женой Зеленского, а также отметила, что однажды она принимала семью будущего президента у себя в гостях.
Дни24 вчера в 04:47
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Здоровье
Врачи получат дополнительные денежные премии
Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Парламентская газета 18 октября в 10:23
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Экономика
Деньги дольщиков России ушли за границу
15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.
Русская Планета 18 октября в 06:41
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Российская газета 18:41
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00