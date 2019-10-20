Политика

РБКРБКTimes узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
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