Армия и оружие

РБКРБКTimes узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

Times сравнила численность британских войск в XX и XXI веках. На момент окончания Второй мировой войны армия насчитывала чуть более 3 млн солдат, а в начале 1980-х эта цифра опустилась до 159 тыс. В 2003 году во время войны в Ираке на службе состояли 102 тыс. военных, а сейчас 73 тыс.
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Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии

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