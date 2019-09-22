Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

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