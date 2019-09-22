Происшествия
РБКTimes узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
iXBT.com 19 сентября в 13:03
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Космос
Коломенцы встретились с космонавтами, побывавшими в длительной экспедиции на МКС
Коломенская правда 00:22
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге
Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.
Пятый канал 14:16
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье
Врач назвал первые признаки опухоли мозга
Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук Игорь Решетов заявил, что пациенты могут сами обнаружить первые признаки появления опухоли головного мозга.
Газета.Ru 13:48
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 вчера в 12:35
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 вчера в 04:55
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 20:16
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 16:14
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Политика
Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Lenta.ru 19:26
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Игры
The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Политика
США освободили от торговых пошлин несколько сотен китайских товаров
ИА «Ореанда-Новости» Администрация США приняла решение о временной отмене торговых пошлин в отношении более чем на 400 товаров из Китая.
Ореанда-Новости 04:40
Культура
Хидео Кодзима посетит выставку «ИгроМир 2019»
Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима.
Мир фантастики 19 сентября в 07:07
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Политика
Президент Колумбии призвал покончить с правлением Мадуро
Колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.
Газета.Ru 20:32
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50