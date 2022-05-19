Будьте в Плюсе

Times: в Британии резкий рост цен на энергоносители спровоцировал рекордную инфляцию

Повышение мировых цен на топливо привело рекордным за последние 40 лет показателям инфляции в Великобритании.
RT на русском
«Примерно три четверти прироста годового уровня (инфляции) в этом месяце приходится на счета за коммунальные услуги», — заявил главный экономист ONS Грант Фитцнер.
RT на русском
За апрель стоимость коммунальных услуг в Британии выросла в среднем на £700.
RT на русском
По данным Национальной статистической службы (ONS), в апреле инфляция в стране достигла 9%, что стало самым высоким значением с 1982 года.
RT на русском

Интересное

Сенат Конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность американского посла в Киеве

Сенат Конгресса США в среду единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине.
ТАСС21:53

Среди вышедших с «Азовстали» было трое российских военнопленных

Помимо группы вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе представителей полка "Азов"*, представителей Вооружённых сил Украины и нацгвардии, было и трое россиян.
ИА SM-News19:11

Представитель ДНР Ходаковский заявил о сдаче в плен еще 785 военных ВСУ с «Азовстали»

Еще 785 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен за последние сутки.
Lenta.ruвчера в 14:59

Politico: Белый дом отказывается поставлять Киеву реактивные системы залпового огня

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев отказывается поставлять Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
BFM.ru21:06

Экономист Смирнов заявил, что США могут сдержать цены на бензин увеличением поставок нефти

Смирнов заявил, что причиной повышения розничных цен на бензин в США стали не только санкции против России и отказ от импорта российской нефти.
Lenta.ru21:38

SZ: антироссийские санкции не достигли желаемого эффекта из-за позиций КНР, Индии и Турции

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии.
RT на русском21:10

Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

Военнослужащие одного из взводов 3-го батальона 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и заявили об отказе выполнять боевые задачи.
Взгляд.ру17:46

Депутат Хамзаев предложил выбирающим отдых в России выделять дополнительную неделю отпуска

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска гражданам, выбирающим отдых в России.
Lenta.ru21:25

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон: из-за событий на Украине миру грозит каннибализм

Ситуация на Украине грозит серьезным продовольственным кризисом в Великобритании и мире, пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.
РИА Новостивчера в 10:22

Завкафедрой журфака МГУ покинул пост и уехал в США

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета, член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский оставил свой пост в вузе, уехал за границу и объявил о продаже своей компании.
РБК17:17