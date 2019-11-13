Политика
Радио МаякТимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию
Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли. Об этом объявила лидер фракции и одноимённой партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Lenta.ru 10:47
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove 11:04
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Происшествия
Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети
На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.
Взгляд.ру 11:08
Политика
Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
News.ru 06:23
Наука
Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи
В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Naked Science 08 ноября в 19:01
Политика
Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем
Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары.
РБК вчера в 17:31
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Космос
Астероид Ultima Thule получил имя Аррокот
Обнаруженный в 2014 году объект (486958) 2014 MU69 получил имя Ultima Thule после того, как его достиг аппарат New Horizons.
Naked Science 05:11
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Политика
Второй вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента
Второй вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку.
РБК вчера в 20:50
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости вчера в 07:10
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44