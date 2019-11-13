Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли. Об этом объявила лидер фракции и одноимённой партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Армия и оружие На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.

Культура HBO может представить продолжение сериала «Друзья» Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Шоу-бизнес Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.

Происшествия Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.

Политика Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.

Наука Черные дыры проявляют свойства обычной квантовой материи В новой работе ученые из Сколтеха показали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.

Политика Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Космос Астероид Ultima Thule получил имя Аррокот Обнаруженный в 2014 году объект (486958) 2014 MU69 получил имя Ultima Thule после того, как его достиг аппарат New Horizons.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Политика Второй вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента Второй вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.

Общество В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки» Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.

Кино Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.

Общество Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте» В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.

Политика Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.