Политика

Радио МаякРадио МаякТимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли. Об этом объявила лидер фракции и одноимённой партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

Известия09:56

Фракция Тимошенко в Раде перешла в оппозицию из-за принятия законопроекта о рынке земли

ТАСС10:34

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Rambler News Service09:39

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Комсомольская правда11:49

Тимошенко объявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому

Московский Комсомолец11:57
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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