с чего всё началось

Верховная Рада Украины 13 ноября приняла законопроект об отмене моратория на продажу земли, который вступит в силу с 1 октября 2020 года. Проект был принят в первом чтении.

Происшествия Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Политика Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.

Происшествия Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Происшествия На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.

Происшествия Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.

Общество Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.

Происшествия После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Общество Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Космос Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».

Наука В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.

Кино Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын» В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.

Технологии В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

Авто Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.

Авто Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.