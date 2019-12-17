Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruТимошенко: На Украине наступит африканский голод

Верховная Рада Украины 13 ноября приняла законопроект об отмене моратория на продажу земли, который вступит в силу с 1 октября 2020 года. Проект был принят в первом чтении.
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с чего всё началось
Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявила
 депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
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