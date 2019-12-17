Политика
RuNews24.ruТимошенко: На Украине наступит африканский голод
Верховная Рада Украины 13 ноября приняла законопроект об отмене моратория на продажу земли, который вступит в силу с 1 октября 2020 года. Проект был принят в первом чтении.
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Происшествия
Правоохранители задержали троих участников перестрелки под Ростовом
Сотрудники пограничного ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям задержали троих участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
Лавров назвал безопасность только вокруг НАТО иллюзией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией.
Происшествия
Экс-губернатор Хорошавин пропал из СИЗО
Хотя в рамках расследования нового уголовного дела о выборах в городскую думу Южно-Сахалинска 2014 года, Хорошавину обязаны предоставлять возможность встречи с адвокатами, последнее общение состоялось почти месяц назад, 18 ноября, в СИЗО Южно-Сахалинска.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Армия и оружие
Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть
Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Происшествия
На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин
Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Общество
Кузбассовцы боятся запрета на продажу алкоголя в Новый год
В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.
Политика
«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по транзиту
Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Музыка
Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Наука
В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину
Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.
Кино
Супергерой из СССР: вышел трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
В основу нового мультфильма лёг комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты
Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Политика
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС
Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.
Транспорт
Минобороны решит проблему российского аэропорта
Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России.