Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РЕН ТВ00:47

Тимошенко: власти Украины готовят «аферу века» под прикрытием коронавируса

Газета.Ru04:37

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Российская газета02:54

Тимошенко предупредила о готовящейся на Украине «афере века»

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Открытие рынка земли на Украине будет ошибкой, но это произойдёт

REGNUM06:54

Тимошенко: власти Украины готовятся провернуть аферу века

Московский Комсомолец00:41

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РИА Новости00:17
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Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

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Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
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В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Общество

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
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В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»

В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

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Происшествия

В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя

Российская газета вчера в 17:15
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Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
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Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:36
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар

Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
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Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Первоочерёдную поддержку пострадавшим отраслям окажут как в рамках антикризисного плана, предложенного Михаилом Мишустиным, так и за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Секрет фирмы 06:39
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Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Газета.Ru 08:03
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:50
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«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом

Киноафиша России 06:02
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Прохожий нашел человеческие останки возле гаражей на Ипподромной

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Общество

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
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«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
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В казанских больницах могут установить 2665 коек

Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.
Казанские ведомости 06:43
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
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Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
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Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Общество

В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Российская газета 07:48
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