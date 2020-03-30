Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.

Политика Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Общество Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России Первоочерёдную поддержку пострадавшим отраслям окажут как в рамках антикризисного плана, предложенного Михаилом Мишустиным, так и за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Политика Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.

Происшествия С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.

Армия и оружие Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Энергетика Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.

Общество Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.

Здоровье В казанских больницах могут установить 2665 коек Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.