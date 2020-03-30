Коронавирус
Российская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Общество
В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Кино
В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»
В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
Происшествия
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Политика
Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса
Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Происшествия
Новосибирца с COVID-19 принудительно поместили в стационар
Как отметила представитель регионального управления Судебного департамента Марианна Глушкова, это уже не первое судебное решение в России, связанное с принудительной госпитализацией при COVID-19.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России
Первоочерёдную поддержку пострадавшим отраслям окажут как в рамках антикризисного плана, предложенного Михаилом Мишустиным, так и за счёт мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Политика
Принц Гарри не намерен просить США платить за его охрану
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнию президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оплачивать их охрану из бюджета страны.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года
На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Общество
Рада провалила «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 30 марта 2020, 14:50 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла утвердить законопроект правительства о внесении изменений в госбюджет-2020 для борьбы с коронавирусом.
Кино
«Невероятно жуткий»: первые отзывы о триллере «Вивариум» с Джесси Айзенбергом
Общество
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Здоровье
В казанских больницах могут установить 2665 коек
Новые места готовятся развернуть в случае обострения эпидемиологической ситуации в Казани и республике, об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков в ходе заседания городского штаба по противодействию распространению коронавируса.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.