Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Общество В России утвердили перечень товаров первой необходимости Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.

Здоровье В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.

Происшествия Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Общество Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.

Экономика Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Общество Москва и область отправлены на самоизоляцию Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.

Происшествия У первых двух инфицированных астраханцев подтвердился коронавирус Из противочумного центра Роспотребнадзора (Москва) пришли подтвержденные результаты на диагноз «коронавирусная инфекция» у первых инфицированных мужчин из п. Тальниковый Красноярского района, сообщили в региональном Минздраве.

Экономика Минпромторг просит поддержать бизнес Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.

Общество Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу «В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.