Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко предупредила о готовящейся на Украине «афере века»

Известия01:11

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РИА Новости00:17

Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»

Газета.Ru00:55

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

REGNUM00:48

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РЕН ТВ00:47

Тимошенко: власти Украины готовятся провернуть аферу века

Московский Комсомолец00:41

Тимошенко рассказала, как украинцев втянут в «аферу века»

News.ru01:06
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Общество

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
РИАМО 28 марта в 10:00
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Здоровье

В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Комсомольская правда 03:15
Происшествия

Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
РИА Новости 03:25
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Экономика

Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции

В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Вести.Ru 02:52
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек

Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Весьма 02:22
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

Москва и область отправлены на самоизоляцию

Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Происшествия

У первых двух инфицированных астраханцев подтвердился коронавирус

Из противочумного центра Роспотребнадзора (Москва) пришли подтвержденные результаты на диагноз «коронавирусная инфекция» у первых инфицированных мужчин из п. Тальниковый Красноярского района, сообщили в региональном Минздраве.
Астрахань FM 03:13
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru вчера в 19:46
Общество

Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 13:42
Здоровье

В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось

Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
Business Class (Пермь) 02:15
Армия и оружие

В Донецке заявили об обстреле силовиками пяти населенных пунктов

Аргументы и Факты вчера в 15:34
Общество

Коронавирус разогнал пробки в Петербурге

REGNUM 03:29
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Общество

В Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
UfacityNews.ru 02:06
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Армия и оружие

В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.
Военное дело вчера в 03:28
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