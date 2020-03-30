Коронавирус
Российская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Здоровье
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр рассказал про ситуацию с распространением коронавируса на территории государства, новые рекомендации Министерства здравоохранения для медиков и заразившихся пациентов и назвал факторы, которые могут повысить риск заражения и тяжелого протекания инфекции.
Происшествия
Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодежных организаций партии - они утверждают, что тратили средства по указанию сына Владимира Жириновского, но он от очных ставок отказывался, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Экономика
Правительство Украины ухудшило прогноз по инфляции
В связи с негативным влиянием эпидемии коронавируса, инфляция, как теперь предполагает кабмин страны, составит в 2020 году 8,7%, тогда как ранее прогнозировался рост цен на 5,5%. Хуже придется и гривне: в предыдущем прогнозе предусматривалось, что ее среднегодовой курс по отношению к доллару США составит 27 грн/$.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Общество
В Псковской области умер первый пациент от коронавируса
В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек
Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Москва и область отправлены на самоизоляцию
Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Происшествия
У первых двух инфицированных астраханцев подтвердился коронавирус
Из противочумного центра Роспотребнадзора (Москва) пришли подтвержденные результаты на диагноз «коронавирусная инфекция» у первых инфицированных мужчин из п. Тальниковый Красноярского района, сообщили в региональном Минздраве.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Общество
Власти Москвы заявили о необходимости спецпропуска для выхода на улицу
«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», — цитирует РИА Новости сообщение.
Здоровье
В Перми состояние одного из пациентов с коронавирусом ухудшилось
Состояние одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции ухудшилось.
Армия и оружие
В Донецке заявили об обстреле силовиками пяти населенных пунктов
Общество
Коронавирус разогнал пробки в Петербурге
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
В Башкирии могут ввести «сухой закон»
В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Армия и оружие
В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Газета, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны, сообщает, что борьба с вертолетами противника включена в программу боевой подготовки снайперов.