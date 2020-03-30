Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Тимошенко: власти Украины готовят «аферу века» под прикрытием коронавируса

Газета.Ru04:37

Тимошенко предупредила о готовящейся на Украине «афере века»

Известия01:11

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РИА Новости00:17

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

REGNUM00:48

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РЕН ТВ00:47

Тимошенко: власти Украины готовятся провернуть аферу века

Московский Комсомолец00:41

Тимошенко рассказала, как украинцев втянут в «аферу века»

News.ru01:06
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Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

RT на русском 04:53
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех граждан

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 17:09
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Как стало известно, запись балета была опубликована на канале 27 марта, в Международный день театра.
Evo-rus.com 04:40
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Общество

Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности

Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Экономика и жизнь 03:05
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Армия и оружие

Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57

С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа.
Военное обозрение вчера в 22:57
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

В Караганде подъезд жилого дома закрыли на замок из-за коронавируса

В Казахстане власти временно заблокировали подъезд жилого дома в городе Караганде из-за коронавируса.
Известия 04:25
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград вчера в 09:03
Авто

Представлен седан Genesis G80 нового поколения

Корейская компания Genesis официально представила седан G80 нового поколения.
За рулем Кубань 02:47
Происшествия

В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей

Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
РИА Новости 04:35
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург 28 марта в 08:40
Общество

Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей

Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов.
Lenta.ru 04:28
Общество

В Пскове умер зараженный коронавирусом

В инфекционном отделении больницы в Пскове умер мужчина, заразившийся коронавирусом.
Дождь вчера в 10:38
Экономика

В России предложили отменить НДС

Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
За облаками 02:36
Технологии

Ешь, учись, зарабатывай. Как провести время дома с пользой

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения движения по городу, призвав к самоизоляции всех жителей независимо от возраста.
РБК 04:26
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи для Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране.
Piter.tv вчера в 14:31
Общество

Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса

Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
REGNUM 03:13
Экономика

Арбитражный суд в Петербурге признал «Невский банк» банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Невский банк" (юридическое лицо - ПАО "Невский народный банк"), у которого по решению Банка России была отозвана лицензия, банкротом, сообщается в понедельник в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.
ТАСС 02:10
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 02:13
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
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