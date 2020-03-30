Коронавирус
Российская газетаТимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию
Происшествия
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
Общество
В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех граждан
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Как стало известно, запись балета была опубликована на канале 27 марта, в Международный день театра.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Перенесены сроки сдачи бухгалтерской и статистической отчетности
Минфин, ФНС России и Росстат разъяснили, как сдавать бухгалтерскую и статистическую отчетность в связи с объявлением нерабочей недели.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Полет на грани остановки: нагрузки на пилотов Су-57
С появлением истребителя пятого поколения Су-57 российским летчикам пришлось адаптировать свои навыки к новой машине, оттачивая их для выполнения фигур высшего пилотажа.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Энергетика
В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Происшествия
В Караганде подъезд жилого дома закрыли на замок из-за коронавируса
В Казахстане власти временно заблокировали подъезд жилого дома в городе Караганде из-за коронавируса.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Авто
Представлен седан Genesis G80 нового поколения
Корейская компания Genesis официально представила седан G80 нового поколения.
Происшествия
В Приморье нашли сбежавших из-под карантина жителей
Полиция нашла двух жителей Приморья, которые после прибытия из Израиля сбежали из-под карантина по коронавирусу, они отказались от госпитализации и находятся дома, где их ежедневно проверяют правоохранители, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавируса
Общество
Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей
Определена доля отказывающихся самоизолироваться москвичей: около 20 процентов жителей столицы не следуют рекомендациям об ограничении контактов.
Общество
В Пскове умер зараженный коронавирусом
В инфекционном отделении больницы в Пскове умер мужчина, заразившийся коронавирусом.
Экономика
В России предложили отменить НДС
Ввести каникулы по ряду налогов для общепита и предприятий потребрынка России предложили в Минпромторге.
Технологии
Ешь, учись, зарабатывай. Как провести время дома с пользой
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения движения по городу, призвав к самоизоляции всех жителей независимо от возраста.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи для Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон оценил факт того, что Россия и Китай приняли решение помочь Италии, страдающей от эпидемии коронавируса в стране.
Общество
Правительство РФ поддержит отрасли экономики из-за коронавируса
Москва, 30 марта 2020, 10:13 — REGNUM Отрасли российской экономики, где ситуация из-за распространения коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию, получат поддержку.
Экономика
Арбитражный суд в Петербурге признал «Невский банк» банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Невский банк" (юридическое лицо - ПАО "Невский народный банк"), у которого по решению Банка России была отозвана лицензия, банкротом, сообщается в понедельник в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.