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Известия
Известия

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Lenta.ru22:18
ФАН

Эксперты оценили неожиданное решение Зеленского по газу

ФАН04:39
Телеканал 360°

Тимошенко назвала решение Зеленского по газу безосновательным

Телеканал 360°00:34
Московский Комсомолец

Тимошенко назвала «газовую политику» Украины «маразматичной»

Московский Комсомолец00:23
Известия

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известия22:56
Газета.Ru

Тимошенко уличила Зеленского в продолжении «газовых схем» Порошенко

Газета.Ru06:06
РИА Новости

Тимошенко рассказала о неожиданном «решении Зеленского» по газу

РИА Новости21:28
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Минюст Украины начал продажу сертификатов для аренды камеры в СИЗО

Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО).
REGNUM06:57
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Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.
Аргументы неделивчера в 07:37

В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

В экспозиции Музея космонавтики, подведомственном Департаменту культуры города Москвы, открылся стенд, посвящённый новейшим исследованиям в космосе.
Информационный центр Правительства Москвы22 июля в 09:15
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Дарья Мороз рассказала о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз, воспитывающая 10-летнюю дочь, рожденную от режиссера Константина Богомолова, решила расставить все точки над «i» и рассказала о том, какую роль сыграла в их разводе телеведущая Ксения Собчак.
Bimru.ru07:50
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Крым принял первый миллион туристов

Симферополь, 24 июля 2020, 09:41 — REGNUM Первый миллион отдыхающих приняла Республика Крым на 24 июля, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM02:41
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