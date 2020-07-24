Политика
ИзвестияТимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Слово и Дело вчера в 12:20
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Происшествия
Российские моряки массово заразились коронавирусом в Пусане
Российские моряки массово заразились коронавирусом в южнокорейском Пусане. Инфицировано 32 человека, сообщает «Российская газета».
BFM.ru 03:56
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Экономика
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:09
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Шоу-бизнес
Михаилу Казакову из «Папиных дочек» вставили в ноги пластины
Отмечается, что его операция была сложной и дискомфортной, так как в его две пострадавшие ноги хирурги вставили пластины.
RuNews24.ru 04:24
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек
Всего в столице 236 616 случаев COVID-19/ Как сообщает столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом, за месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель.
Интерфакс 03:36
Политика
В Кремле оценили работу Дегтярёва в первые дни в Хабаровском крае
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил первые дни работы врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва.
Мойка78 вчера в 18:39
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Хоккей
Сушинский покинул пост президента клуба КХЛ «Авангард»
Максим Сушинский покинул пост президента омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из-за сокращения штата.
ТАСС Спорт вчера в 12:58
Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
Народные новости 02:38
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Экономика
РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском 21 июля в 04:34
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Технологии
Хакеры украли данные 600 тысяч клиентов сервисов Avito и «Юла»
В распоряжении пользователей одного из хакерских форумов оказались данные 600 000 российских пользователей сервисов Avito и «Юла» в которых указаны их адреса и номера телефонов.
Evo-rus.com 04:15
Религия
Патриарх Кирилл лишил сана захватившего монастырь опального священника
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — указано в заявлении.
Lenta.ru 04:26
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Армия и оружие
Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года.
Lenta.ru вчера в 14:57