Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.

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