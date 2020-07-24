Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известиявчера в 22:56

Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского

Газета.Ru00:30

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

РЕН ТВвчера в 23:22

Тимошенко назвала решение Зеленского по газу безосновательным

Телеканал 360°00:34

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:18

Тимошенко заявила о непонятных действиях Зеленского в газовом вопросе

ФАНвчера в 22:15

Тимошенко рассказала о неожиданном «решении Зеленского» по газу

РИА Новостивчера в 21:28
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Политика

ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
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Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
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Футбол

«Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов

Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин.
Спорт-Экспресс вчера в 06:25
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
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Происшествия

Суд решил арестовать главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова за вождение без прав

Напомним, что глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков был лишен водительских прав в середине июня этого года по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Банкфакс 01:24
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
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Общество

Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом

"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
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Политика

Катастрофу в США в ближайшее время спрогнозировал нобелевский лауреат

Президент Трамп не может справиться с масштабным кризисом, который породила пандемия.
РИА ОмскПресс вчера в 22:31
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Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ вчера в 11:21
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

REGNUM 02:41
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Авто

Ижевский автозавод уйдет в корпоративный отпуск на 3 недели

Izhlife 03:20
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
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Происшествия

Под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ее дочери

В лесу в Омской области нашли останки женщины и девочки-подростка, убитых их мужем и отцом в Калачинске более года назад.
РБК 02:37
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Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
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Политика

РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда

Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
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Общество

Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявлено 134 случая коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 134 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня (было 129).
Урал-пресс-информ 02:23
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Аргументы и Факты - Алтай 00:00
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
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Финансы

Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая

Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Армия и оружие

Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США

Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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В Липецке 19-летний водитель убил в ДТП себя и 15-летнего пассажира

Kursk.com 03:21
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