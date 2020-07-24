Политика
ИзвестияТимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
Evo-rus.com 09:56
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса могут ужесточить в Ростовской области
Коэффициент распространения инфекции – 1,2. Ранее, наступление второй волны коронавируса не исключила глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, предположив что она ожидается осенью.
Kursk.com 14:31
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
В июне сообщалось, что в WhatsApp появится функция поиска сообщений по датам.
Lenta.ru 23:02
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру 12:23
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости 01:00
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
За побег Карлоса Гона из Японии $500 тысяч заплатил его сын — Reuters
Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемые в организации побега из Японии экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона отец и сын Тейлоры, ранее задержанные в США, решением суда оставлены под стражей.
REGNUM 17:43
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Общество
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 09:08
Политика
Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Володин отметил, что, к примеру, начинающий учитель зарабатывает всего 18 000 рублей, поэтому говорить о «средней зарплате» в 40 000 в данном случае не совсем верно.
Evo-rus.com 06:47
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия 17:01
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Шоу-бизнес
Первая жена Богомолова откровенно рассказала о роли Собчак в ее отношениях с режиссером
Бывшая жена Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз откровенно рассказала о роли журналистки Ксении Собчак в ее отношениях с режиссером.
ФАН 09:29
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Происшествия
В Казахстане толпа попыталась линчевать похитителя 5-летней девочки
В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки, сообщает Ratel.kz.
Фергана 20:38
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Общество
Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
Общество
Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов
В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Армия и оружие
«Съели кости и выпили кровь»: На Украине рассказали шокирующую историю об «издевательствах над трупом» наёмника
«Установить, из какого оружия был убит военный медик (именно так оккупанты называют иностранного наемника — РВ), по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — сообщили в штабе.
Rusvesna.su 16:48