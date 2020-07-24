Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Тимошенко назвала решение Зеленского по газу безосновательным

Телеканал 360°00:34
Газета.Ru

Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского

Газета.Ru00:30
РИА Новости

Тимошенко рассказала о неожиданном «решении Зеленского» по газу

РИА Новости21:28
Известия

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известия22:56
Lenta.ru

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Lenta.ru22:18
ФАН

Тимошенко заявила о непонятных действиях Зеленского в газовом вопросе

ФАН22:15
РЕН ТВ

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

РЕН ТВ23:22
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Не только легкие. Врач предупредил о последствиях COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции пациенты могут столкнуться с рядом долгосрочных расстройств в организме, включая сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические и психоневрологические последствия, заявил RT заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.
РИА Новости23:25
18
Реклама
Реклама
Реклама